Pronostico Lens-Marsiglia | inizia il declino?
Lens-Marsiglia è una partita della nona giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. Dopo cinque vittorie di fila, il Marsiglia di De Zerbi ha perso in Portogallo contro lo Sporting in Champions League. Sì, è vero che il match è stato indirizzato dall’espulsione di Emerson Palmieri quando i francesi erano avanti, ma rimane comunque complicato pensare che questa squadra le possa davvero vincere tutte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il primo posto in classifica, quindi, potrebbe essere perso nella serata di sabato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
