Jannik Sinner e Alex De Minaur scenderanno in campo intorno alle ore 15:00 per giocarsi un posto in finale. L’australiano, nei quarti di finale, ha battuto Matteo Berrettini per 6-1 7-6, mentre l’italiano ha regolato Alexander Bublik con un doppio 6-4. Nessuno dei due ha ancora perso un set ma – nonostante il nativo di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Alex De Minaur, semifinale Vienna 25-10-2025