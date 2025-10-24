Pronostico e quote Jannik Sinner – Alex De Minaur semifinale Vienna 25-10-2025
Jannik Sinner e Alex De Minaur scenderanno in campo intorno alle ore 15:00 per giocarsi un posto in finale. L’australiano, nei quarti di finale, ha battuto Matteo Berrettini per 6-1 7-6, mentre l’italiano ha regolato Alexander Bublik con un doppio 6-4. Nessuno dei due ha ancora perso un set ma – nonostante il nativo di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Il pronostico e le quote di Atalanta-Lazio! https://www.lazionews.eu/notizie/atalanta-lazio-pronostico-serie-a/ #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #AtalantaLazio #pronostico #quote #bookmakers #Atalanta #Lazio - facebook.com Vai su Facebook
Il pronostico e le quote di Atalanta-Lazio! https://lazionews.eu/notizie/atalanta-lazio-pronostico-serie-a/… #sslazio #lazio #lazionews #lazionewseu #AtalantaLazio #pronostico #quote #bookmakers #SerieA #Atalanta #Lazio - X Vai su X
Pronostico Sinner-De Minaur 25 Ottobre: Semifinale ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Sabato 25 Ottobre, per giocare le semifinali dell'ATP Vienna 2025: pronostico Sinner- Come scrive bottadiculo.it
Pronostico Jannik Sinner-Daniel Altmaier: analisi, quote, guida tv e scommesse tennis sul ATP Vienna 2025 - Analisi, quote, guida tv e scommesse tennis sul ATP 500 Vienna, primo turno. Riporta betitaliaweb.it
Pronostico Sinner-Bublik 24 Ottobre: Quarti ATP Vienna 2025 - Si scende in campo, Venerdì 24 Ottobre, per giocare i quarti di finale dell'ATP Vienna 2025: pronostico Sinner- Da bottadiculo.it