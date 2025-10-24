Pronostico Chelsea-Sunderland | sogno spezzato e allungo
Chelsea-Sunderland è una partita della nona giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In questo momento, Chelsea e Sunderland, sono appaiate a quota 14 punti in classifica dopo otto giornate. Da un lato c’è la squadra campione del Mondo in carica, dall’altro una neo promossa che ha fatto oggettivamente bene, oltre a quanto previsto, in questo avvio di stagione. (Lapresse) – Ilveggente.it Nessuno in casa ospite, comunque, ha chissà quali sogni di gloria. Ci sono squadroni in Premier – una è proprio quella Blues – che spendono milioni e milioni di euro per essere competitivi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
