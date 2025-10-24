Catanzaro-Palermo è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Per come è andata la partita contro il Modena – pareggiata con un’autorete, inoltre – il Palermo avrebbe meritato di più. La squadra di Pippo Inzaghi rimane, comunque, la candidata maggiore e quella più affidabile, anche per via di un allenatore che sa come si vince la Serie B, a prendersi la promozione diretta. (Lapresse) – Ilveggente.it Dire che il Catanzaro non ha iniziato bene la stagione, inoltre, è dire poco. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Catanzaro-Palermo: finisce come l’anno scorso