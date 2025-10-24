Pronostico Carrarese-Venezia | non c’è due senza tre
Carrarese-Venezia è una partita valida per la nona giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Nella storia, tra queste due squadre, sono tre gli scontri diretti. E per due volte ha vinto il Venezia, una delle formazioni che al momento girano meglio nel campionato cadetto, visto che viene da cinque risultati utili di fila. (Lapresse) – Ilveggente.it La formazione di Stroppa, ovviamente per la rosa ma anche perché è una delle squadre retrocesse che non ha cambiato moltissimo rispetto all’anno scorso, rimane una delle favorite per il salto di categoria e quindi per il ritorno immediato in Serie A. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
