Pronostico Borussia Dortmund-Colonia | la musica non cambia

Borussia Dortmund-Colonia è una partita dell’ottava giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nonostante nella classifica della Bundesliga siano solamente tre i punti di differenza tra queste due formazioni – a favore del Borussia Dortmund – nella realtà dei fatti, vista la rosa, ce ne dovrebbero essere molti di più. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Merito del Colonia, principalmente, che ha iniziato molto bene la propria stagione, ma anche e soprattutto per demeriti del Borussia che, all’inizio dell’anno, si è permesso dei passi falsi che, più o meno, sono già stati recuperati nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

