Pronostici Serie B 25 ottobre ore 15 | 00 | scossa immediata dopo il cambio in panchina

Serie B, dopo aver cambiato guida tecnica la Sampdoria confida nel calore dei tifosi blucerchiati per voltare definitivamente pagina. La sconfitta nel derby regionale con la Virtus Entella è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il cambio era nell’aria ma si è concretizzato soltanto dopo la brutta figura nella vicina Chiavari (3-1), con la Sampdoria che ha incassato il quinto k.o. stagionale. Via Massimo Donati, dentro il duo Gregucci-Foti: a loro il non semplice compito di risollevare le sorti della squadra blucerchiata, al momento confinata in zona retrocessione. Gregucci in conferenza stampa ha detto che la sfida con il Frosinone al “Ferraris” è paragonabile ad una “finalissima di Coppa del Mondo”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Serie B 25 ottobre ore 15:00: scossa immediata dopo il cambio in panchina

