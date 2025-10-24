Napoli-Inter, ecco tutti i pronostici: dal marcatore ai possibili tiratori, le dritte che non ti aspetti Tra i diversi temi che porterà in dote l’ottava giornata di Serie A, quello legato al big match che metterà uno contro l’altra il Napoli e l’Inter non può essere di certo eluso. Ferita dai sei schiaffi subiti contro il Psv, la compagine di Conte è chiamata a riscattare anche il brutto KO di Torino. (LaPresse) – IlVeggente.it Momento di forma decisamente diverso per i nerazzurri che dopo un inizio balbettante hanno ingranato la marcia portandosi subito nelle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostici Napoli-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti