Pronostici di oggi 25 ottobre | la serata del Maradona con Napoli-Inter per la testa della classifica

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 25 ottobre. Antonio Conte e Cristian Chivu all’inseguimento di Max Allegri ma con stati d’animo molto diversi dopo le partite di Champions League, con i partenopei umiliati in Olanda e i milanesi invece imperiosi in Belgio. Il pareggio del Milan offre all’eventuale squadra vincitrice di andare da . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Pronostici di oggi 25 ottobre: la serata del “Maradona” con Napoli-Inter per la testa della classifica

Scopri altri approfondimenti

Pronostici Champions League oggi 22 ottobre 2025: analisi, quote e scommesse consigliate - facebook.com Vai su Facebook

mah...difficile fare pronostici a oggi - X Vai su X

I pronostici del weekend (25-26 ottobre): Serie A e campionati esteri - I pronostici del weekend, ottava giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... Come scrive ilveggente.it

Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa-coda e non solo - Bundesliga, solo vittorie per il Bayern Monaco da quando è iniziata la stagione: in questo weekend i bavaresi fanno visita al Gladbach. Riporta ilveggente.it

Pronostico Napoli-Inter 25 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, quote e scommesse sul campionato di calcio italiano, 8° giornata di Serie A. Segnala betitaliaweb.it