Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15 | 30 | scontro testa-coda e non solo

Ilveggente.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bundesliga, solo vittorie per il Bayern Monaco da quando è iniziata la stagione: in questo weekend i bavaresi fanno visita al Gladbach fanalino di coda.  Insaziabile. Difficile trovare termini migliori per descrivere questo Bayern Monaco: da quando è cominciata la stagione i bavaresi conoscono un solo risultato, la vittoria. Che si tratti di coppe o campionato. Sabato si sono aggiudicati il primo Klassiker della Bundesliga 2025-26, tornando a battere il Borussia Dortmund – unica squadra insieme al Lipsia che in queste prime sette giornate ha provato a tenergli testa – all’Allianz Arena. Con i gol di Kane e Olise i campioni di Germania hanno regolato 2-1 i gialloneri, dimostrando per l’ennesima volta come a queste latitudini non ci sia trippa per gatti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostici bundesliga 25 ottobre ore 15 30 scontro testa coda e non solo

Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa-coda e non solo

Pronostici Bundesliga 25 ottobre ore 15:30: scontro testa-coda e non solo - Bundesliga, solo vittorie per il Bayern Monaco da quando è iniziata la stagione: in questo weekend i bavaresi fanno visita al Gladbach.

