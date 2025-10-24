Promuovere il tuo business | volantini e brochure funzionano ancora?
Nell’era del marketing digitale, di cui vi abbiamo già parlato qui, in cui i social network e le campagne online sembrano dominare ogni strategia di comunicazione, molti imprenditori si chiedono se strumenti tradizionali come volantini e brochure abbiano ancora un ruolo reale nella promozione di un business. La risposta, sorprendentemente, è sì — ma con una premessa importante: funzionano se utilizzati in modo intelligente, mirato e integrato con i canali digitali. Il valore della comunicazione tangibile nell’era digitale. La forza del mezzo cartaceo risiede proprio nella fisicità del messaggio: ricevere un materiale stampato significa poterlo toccare, sfogliare, osservare con calma. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
