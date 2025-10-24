Proiezione del docufilm La conversazione ritrovata al Massimo e incontro con Matteo Veleno Davide Cavuti Maria Rosato e Rossella Mattioli
Nell’ambito della rassegna multidisciplinare “Festival Alessandro Cicognini”, con la direzione artistica del compositore e regista Davide Cavuti, martedì 28 ottobre, alle 21, al Massimo si terrà l’appuntamento con “La conversazione ritrovata”, Giuseppe Rosato intervista Ennio Flaiano, che trae. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
