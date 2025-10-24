Proiettili delle truppe Nato nel suo rifugio | il mistero del senzatetto arrestato a Bari per minacce

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sequestrate altre munizioni al 39enne arrestato per l’intimidazione con proiettile e foto di un agente vicino alla Questura: “Le ho trovate per strada”, ha detto. Ma non sono vendibili ai privati. Conservava anche conservato altri ritagli di giornali locali, con le foto di. 🔗 Leggi su Repubblica.it

proiettili delle truppe nato nel suo rifugio il mistero del senzatetto arrestato a bari per minacce

© Repubblica.it - Proiettili delle truppe Nato nel suo rifugio: il mistero del senzatetto arrestato a Bari per minacce

Approfondisci con queste news

Ad Amburgo l’esercitazione con 500 militari e civili: si simula il trasferimento di truppe Nato da schierare a Est - Ad Amburgo circa 500 militari sono impegnati dal 25 settembre nella manovra Red Storm Bravo, la più grande esercitazione nella città anseatica dalla guerra fredda. Secondo ilfattoquotidiano.it

Rutte “La Nato rafforzerà il suo fianco orientale” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Nato lancerà un’operazione per rafforzare ulteriormente il suo fianco orientale. Scrive iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Proiettili Truppe Nato Suo