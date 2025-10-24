Programmi TV venerdì 24 ottobre 2025 | film e spettacoli

Lopinionista.it | 24 ott 2025

Rai 1 propone “Tale e Quale Show”, “Tradimento” su Canale 5, “Harry Potter” su Sky. Guida ai programmi Tv della serata del 24 ottobre 2025. La prima serata televisiva di venerdì 24 ottobre propone un mix irresistibile di generi e volti noti. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, con le imitazioni live dei VIP e la giuria capitanata da Carlo Conti. Su Canale 5, la soap turca Tradimento prosegue con colpi di scena e verità svelate. Gli appassionati di cinema troveranno pane per i loro denti con Red Sparrow su Italia 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I su Sky Cinema Family. Per chi ama la cronaca nera, Quarto Grado su Rete 4 indaga i casi più oscuri d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

