Programmi TV venerdì 24 ottobre 2025 | film e spettacoli
Rai 1 propone “Tale e Quale Show”, “Tradimento” su Canale 5, “Harry Potter” su Sky. Guida ai programmi Tv della serata del 24 ottobre 2025. La prima serata televisiva di venerdì 24 ottobre propone un mix irresistibile di generi e volti noti. Su Rai 1 torna Tale e Quale Show, con le imitazioni live dei VIP e la giuria capitanata da Carlo Conti. Su Canale 5, la soap turca Tradimento prosegue con colpi di scena e verità svelate. Gli appassionati di cinema troveranno pane per i loro denti con Red Sparrow su Italia 1 e Harry Potter e i Doni della Morte – Parte I su Sky Cinema Family. Per chi ama la cronaca nera, Quarto Grado su Rete 4 indaga i casi più oscuri d’Italia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
Venerdì 24 ottobre, dalle ore 20:45 in Sala consiliare, i volontari di Intercultura presenteranno i programmi di studio all’estero e di ospitalità di studenti internazionali. Sarà un bel momento per r - facebook.com Vai su Facebook