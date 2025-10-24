GUALDO TADINO Roberto Calai, Governatore del Distretto 2090 del Rotary, ha visitato il Club di Gualdo. Ufficializzata la prima fase del progetto “Genesi” per lo sviluppo economico del territorio in ambito turistico; hanno partecipato sindaci ed amministratori di Comuni interessati dall’iniziativa: Valfabbrica, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Il progetto del club gualdese, col sostegno del Rotary eugubino, viene considerato “importante perché unisce la volontà di due Club vicini nel dare il proprio contributo concreto al territorio di appartenenza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Progetto turistico varato dal Rotary Club