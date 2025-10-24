Progetto turistico varato dal Rotary Club
GUALDO TADINO Roberto Calai, Governatore del Distretto 2090 del Rotary, ha visitato il Club di Gualdo. Ufficializzata la prima fase del progetto “Genesi” per lo sviluppo economico del territorio in ambito turistico; hanno partecipato sindaci ed amministratori di Comuni interessati dall’iniziativa: Valfabbrica, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Gualdo Tadino, Gubbio, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo. Il progetto del club gualdese, col sostegno del Rotary eugubino, viene considerato “importante perché unisce la volontà di due Club vicini nel dare il proprio contributo concreto al territorio di appartenenza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
In Sardegna, una comunità si divide tra progresso e radici. Un pastore solitario si oppone a un progetto turistico, sfidando denaro, potere e modernità. Un film che parla di identità, terra e scelte coraggiose. Dal 23 Ottobre nei cinema Stasera al Cinema. #LaV - facebook.com Vai su Facebook
Rotary Ancona, progetto per affrontare il disagio giovanile - Ad Ancona un nuovo progetto dedicato ad affrontare in maniera concreta e condivisa il tema del disagio giovanile. Scrive ansa.it
Progetto per un centro turistico aperto tutto l'anno a Staffolo - Un progetto che ruota attorno alla rigenerazione del Kiosco Europa, storico luogo di aggregazione alle porte del centro, che sarà trasformato in centro turistico multifunzionale aperto tutto l'anno. Scrive ansa.it