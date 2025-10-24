Progetto Polis al via i lavori nell' ufficio postale di San Cipirello

L’ufficio postale di San Cipirello da lunedì sarà oggetto di interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. Lo fa sapere Poste italiane attraverso una nota. “La continuità dei servizi ai cittadini - si legge nella nota - sarà garantita attraverso il vicino. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Poste Italiane ci ha informato che, nell’ambito del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale, il nostro Comune è risultato uno dei Comuni interessati dall’investimento: questo significa che l’ufficio postale di Siziano verrà potenziato, trasformato i - facebook.com Vai su Facebook

Progetto Polis: al via i lavori all’ufficio postale di Siamaggiore che chiude per una settimana - Sono partiti anche nell’ufficio postale di Siamaggiore, in via Eleonora d’Arborea, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai ... Da linkoristano.it

Montalto di Castro, partiti i lavori per i servizi “Polis” di Poste italiane nella sede di via Adriatica - Sono partiti anche nell’ufficio postale di Montalto di Castro, in via Adriatica, i lavori realizzati secondo la tipologia del progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale ... Lo riporta civonline.it

Poste Italiane: al via i lavori del progetto “Polis” nell’ufficio postale di Montella - Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Montella è interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza e per garantire i servizi p ... Secondo irpinianews.it