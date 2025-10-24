Progetto Energy laboratori per bambini e uno sportello d’ascolto per i genitori

Palermotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno sportello di ascolto innovativo, un luogo dove i genitori potranno incontrarsi, creare relazioni, confrontarsi e imparare insieme, supportati da un’equipe multidisciplinare. Prende il via domani, 25 ottobre, “Orienta-menti”, un percorso di quattro appuntamenti rivolto a genitori e bambini da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

progetto energy laboratori bambiniProgetto Energy., laboratori per bambini e uno sportello d’ascolto per i genitori - Psicologi e pedagogisti per le famiglie, atelier creativi per i piccoli ... Da palermotoday.it

Napoli, progetto E.N.E.R.G.Y: laboratori e incontri contro l’abbandono scolastico - Enhancing Nurturing and Education Rights GloballY, progetto di respiro nazionale che intende rafforzare i ... Lo riporta ilsole24ore.com

progetto energy laboratori bambiniCesena, partono i laboratori creativi per bambini e adulti alla scuola Carducci - Con l’avvio dell’anno scolastico ripartono le numerose attività del progetto nazionale triennale ‘La scuola è la città: laboratorio aperto di ... Secondo corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Progetto Energy Laboratori Bambini