Prevenire il disagio giovanile partendo dalle radici. È questo l’obiettivo dei due nuovi progetti promossi dal Comune di Porto Recanati e fortemente voluti dalla consigliera alle politiche giovanili, Maria Teresa Zaccari (foto). Il primo progetto, intitolato "In punta di penna", ha preso il via nei giorni scorsi e coinvolge docenti e specialisti in un percorso formativo dedicato all’individuazione e alla gestione delle difficoltà grafiche e di scrittura nei bambini. Sempre più spesso, infatti, si riscontrano diagnosi di disgrafia, dislessia o disturbi dell’apprendimento, che se non affrontate tempestivamente possono incidere sull’autostima dei più piccoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Progetti con le scuole: "Prevenire il disagio partendo dalle radici"