' Progettazione Ediltrophy' gli studenti baresi in Fiera per il contest di prototipi

Si è svolta in occasione del Saie 2025 (La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia, Impianti), in programma fino a sabato 24 ottobre alla Fiera del Levante di Bari, la premiazione del concorso “Progettazione Ediltrophy 2025”.Alla cerimonia hanno partecipato gli istituti che si sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Al primo posto si è classificato il progetto di una fontana preparato dall'istituto Panetti Pitagora di Bari.

A esito della selezione, il primo premio è stato assegnato all'istituto Panetti Pitagora di Bari per il prototipo della "Fontana Infinity", che sarà realizzata concretamente dagli studenti Formedil e installata nel Bosco Covid di Japigia