Professioni | Oliveti Adepp ‘gap generazione geografia e genere limite per sistema agire subito’
(Adnkronos) – "Il problema generazionale è una delle cosiddette 'tre G' che ci affliggono: generazione, geografia e genere. Abbiamo dei dati estremamente deprimenti che definiscono queste tre G come un limite del nostro sistema perchè la differenza di genere implica per le donne guadagni molto ridotti per qualsiasi tipo di professione esercitata, la questione generazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Oliveti sorvegliati speciali: ecco le misure di sicurezza contro furti e rapine - facebook.com Vai su Facebook
Welfare, Oliveti (Enpam e Adepp): "Assistenza e supporto ai professionisti" - Associazione degli enti di previdenza privati italiani, in occasione della seconda edizione ... Come scrive msn.com
Oliveti, 'verso Adepp 2.0 con il secondo pilastro pensionistico' - 0 "la vogliamo fare, con elementi di previdenza di secondo pilastro", con riferimento al richiamo del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, nell'imminente cambio di statuto dell'assoc ... Si legge su ansa.it