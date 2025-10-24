Professioni | Oliveti Adepp ‘gap generazione geografia e genere limite per sistema agire subito’

(Adnkronos) – "Il problema generazionale è una delle cosiddette 'tre G' che ci affliggono: generazione, geografia e genere. Abbiamo dei dati estremamente deprimenti che definiscono queste tre G come un limite del nostro sistema perchè la differenza di genere implica per le donne guadagni molto ridotti per qualsiasi tipo di professione esercitata, la questione generazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com