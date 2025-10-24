Professioni | Oliveti Adepp ‘gap generazione geografia e genere limite per sistema agire subito’

Periodicodaily.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Il problema generazionale è una delle cosiddette 'tre G' che ci affliggono: generazione, geografia e genere. Abbiamo dei dati estremamente deprimenti che definiscono queste tre G come un limite del nostro sistema perchè la differenza di genere implica per le donne guadagni molto ridotti per qualsiasi tipo di professione esercitata, la questione generazionale . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altre letture consigliate

professioni oliveti adepp 8216gapWelfare, Oliveti (Enpam e Adepp): "Assistenza e supporto ai professionisti" - Associazione degli enti di previdenza privati italiani, in occasione della seconda edizione ... Come scrive msn.com

professioni oliveti adepp 8216gapOliveti, 'verso Adepp 2.0 con il secondo pilastro pensionistico' - 0 "la vogliamo fare, con elementi di previdenza di secondo pilastro", con riferimento al richiamo del sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, nell'imminente cambio di statuto dell'assoc ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Professioni Oliveti Adepp 8216gap