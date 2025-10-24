Prof campione in tv | Ora torno alla realtà

Ilrestodelcarlino.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fortuna viene e va, la consapevolezza di se stessi e della stabilità della propria vita no. Vuole insegnare anche questo Tommaso Galvani, il docente riminese che ieri sera non è riuscito a mantenere il titolo di campione guadagnato l’altro ieri a ‘ La Ruota della fortuna ’, lo show televisivo di Canale 5 che ogni sera incolla milioni di telespettatori allo schermo. Nata come "una sfida, accettata, nei confronti di tutti gli amici che dicevano di provarci", la sua partecipazione si è presto trasformata in una vittoria, in un bottino di circa 37mila euro e nella possibilità di fare gratuitamente la spesa da Lidl per un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

prof campione in tv ora torno alla realt224

© Ilrestodelcarlino.it - Prof campione in tv: "Ora torno alla realtà"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

prof campione tv tornoProf campione in tv: "Ora torno alla realtà" - Docente riminese racconta l’esperienza vissuta a ’La Ruota della fortuna’ "La notorietà televisiva è breve, quello che importa è la vita quotidiana". Segnala ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Prof Campione Tv Torno