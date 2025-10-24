Prof campione in tv | Ora torno alla realtà

La fortuna viene e va, la consapevolezza di se stessi e della stabilità della propria vita no. Vuole insegnare anche questo Tommaso Galvani, il docente riminese che ieri sera non è riuscito a mantenere il titolo di campione guadagnato l’altro ieri a ‘ La Ruota della fortuna ’, lo show televisivo di Canale 5 che ogni sera incolla milioni di telespettatori allo schermo. Nata come "una sfida, accettata, nei confronti di tutti gli amici che dicevano di provarci", la sua partecipazione si è presto trasformata in una vittoria, in un bottino di circa 37mila euro e nella possibilità di fare gratuitamente la spesa da Lidl per un anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

