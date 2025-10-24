Alla presenza di un pubblico di tutte le età che ha riempito l’Auditorium Arte del Parco della Musica, all’interno di uno spazio della Roma Lazio Film Commission del Rome Film Festival, si è tenuto nella mattina di giovedì 23 ottobre l’evento “ L&C Studio – Bridging the gap between linear television and digital media ”, dedicato alle trasformazioni del linguaggio audiovisivo. Al dibattito in sala, hanno partecipato la produttrice franco-statunitense Eleanor Coleman, la Director di L&C Studio Caterina De Mata, il regista Luca Di Cecca, la scrittrice Anna Giurickovic Dato e il celebre creator Vladimir Nabatov. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Prodotti digitali per i nativi digitali: cartoni animati per i piccoli dell’era tecnologica