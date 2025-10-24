Prodi | Alternativa al governo è scarsa non ha forza né visione

(Adnkronos) – "La destra perde solo se c'è un'alternativa di governo con programmi e obiettivi precisi. Per ora l'alternativa è scarsa, che non ha la forza e la visione futura per dire di essere pronti a governare. Il leader può venire, ma dobbiamo avere un programma pluralistico". Così Romano Prodi a Otto e mezzo su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

