Procura di Palermo | Le indagini sul delitto Mattarella sviate da pezzi di Stato deviati

Repubblica.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex prefetto Filippo Piritore che, all’epoca della morte del presidente della regione Sicilia, era un giovane funzionario della Squadra mobile orchestrò il depistaggio: fornendo versioni contraddittorie, suggerendo piste inventate, indicando soggetti che non erano in servizio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

