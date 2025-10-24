Problem solving collaborazione e attitudini | un’escape room per orientare i giovani al lavoro |

Un’Escape Room per imparare a lavorare in squadra, risolvere problemi e scoprire le proprie attitudini professionali: è questa la formula vincente di Orientify, il primo workshop esperienziale promosso da Confindustria Bergamo per aiutare i giovani a orientarsi nel mondo del lavoro. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Servizi Confindustria Bergamo, gli ITS Academy del territorio – ITS Angelo Rizzoli, ITS Lombardia Meccatronica, ITS Nuove Tecnologie della Vita, ITS Leonardo e ITS Move Academy – e con la partecipazione di ScuolaZoo, ha registrato un grande successo di partecipazione, con entrambe le sessioni della giornata di venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Problem solving, collaborazione e attitudini: un’escape room per orientare i giovani al lavoro:

