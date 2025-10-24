Probabili formazioni Napoli Inter Chivu scioglie gli ultimi dubbi della vigilia | ecco chi giocherà in attacco con Lautaro!

Inter News 24 L’11 che ha in mente. Archiviata la parentesi europea, l’Inter si rituffa sul campionato con l’obiettivo di espugnare il difficile campo del Napoli. Per la gara di cartello dell’ottava giornata di Serie A, in programma domani alle 18:00, il tecnico della Beneamata, Cristian Chivu, sembra intenzionato a schierare la sua formazione migliore, fatta salva l’assenza forzata dell’attaccante francese Marcus Thuram, ancora ai box per infortunio. Come riportato da Sky Sport, a sostituire “Tikus” al fianco del capitano Lautaro Martínez sarà con ogni probabilità il giovane connazionale Ange-Yoan Bonny, già titolare e match-winner nella precedente trasferta contro la Roma. 🔗 Leggi su Internews24.com

