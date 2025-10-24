Pro Pal tentano di sfondare il cordone di polizia | cariche e idranti in azione a Roma

Ilgiornale.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove tensioni di piazza tra manifestanti per la Palestina e forze dell'ordine, costrette a una carica di alleggerimento in piazza Verdi a Roma per impedire la partenza di un corteo non autorizzato. Sono stati azionati anche gli idranti. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

pro pal tentano di sfondare il cordone di polizia cariche e idranti in azione a roma

© Ilgiornale.it - Pro Pal tentano di sfondare il cordone di polizia: cariche e idranti in azione a Roma

