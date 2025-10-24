Pro Pal tentano di sfondare il cordone di polizia | cariche e idranti in azione a Roma

Nuove tensioni di piazza tra manifestanti per la Palestina e forze dell'ordine, costrette a una carica di alleggerimento in piazza Verdi a Roma per impedire la partenza di un corteo non autorizzato. Sono stati azionati anche gli idranti. Articolo in aggiornamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pro Pal tentano di sfondare il cordone di polizia: cariche e idranti in azione a Roma

Contenuti che potrebbero interessarti

Tentano di sfondare la vetrina di un negozio con un tombino, coppia di ladri arrestata a Torino Centro https://ift.tt/4L2Dtfm Vai su X

VANDALI O CRIMINALI? TENTANO DI SFONDARE UNA VETRINA IN PIAZZA A COLPI DI CUBETTI DI PORFIDO. DENUNCIA E INDAGINI I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno indagando per cercare di risalire agli autori del grave atto vand - facebook.com Vai su Facebook

Corteo Pro-Pal a Udine nella serata di Italia-Israele, tensioni con la polizia in piazza. Lanciati lacrimogeni - Foto - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo pro Pal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l’intenzione di raggiungere lo s ... Secondo gazzettadiparma.it

Tensioni con la polizia al corteo pro Pal di Udine - Giunti in piazza primo Maggio a Udine, punto di arrivo del corteo pro Pal, una parte dei manifestanti ha tentato di sfondare il cordone di polizia per andare oltre con l'intenzione di raggiungere lo s ... Segnala ansa.it

Udine, scontri tra pro Pal e Polizia - Il corteo si era svolto pacificamente e la maggior dei manifestanti è rimasta ... Scrive rainews.it