Prix Italia Bollani omaggia Napoli
Al Prix Italia, in scena a Napoli a Palazzo Reale è stato il giorno di Stefano Bollani. Insieme alla compagna ed attrice Valentina Cenni il musicista ha presentato la nuova edizione del programma “Via dei Matti numero zero”. Il Mattino ne ha scritto nell’edizione odierna. Di seguito una selezione dell’articolo. Prix Italia, Stefano Bollani. Così il quotidiano napoletano: “Milanese, 53 anni, maestro del pianoforte totale, compositore, attore, cantante, simpaticissimo e travolgente showman; una cinquantina di dischi in bacheca; collaborazioni con dèi olimpici della musica pop, jazz e classica; autore di numerosi libri, di programmi radio e tv; poi, scaffali di premi ricevuti urbi et orbi. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
