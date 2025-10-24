Prix Italia 2025 ‘Ryuichi Sakamoto | Last Days’ vince Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica

Il documentario ‘ Ryuichi Sakamoto: Last Days ‘, che racconta gli ultimi mesi di vita del celeberrimo compositore giapponese ed è candidato anche agli Emmy Awards, ha vinto il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica al Prix Italia 2025 a Napoli. “È il trionfo della musica come linguaggio che accomuna tutti “, ha commentato Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia, a margine della cerimonia di premiazione. Quella di quest’anno, ha aggiunto, è stata “ un’edizione complessa, faticosa e meravigliosa, che ha unito il territorio con un’anima internazionale. In poche parole il Prix Italia “. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Prix Italia 2025, ‘Ryuichi Sakamoto: Last Days’ vince Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica

