Prix Italia 2025 ‘Ryuichi Sakamoto | Last Days’ vince Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica

Lapresse.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documentario ‘ Ryuichi Sakamoto: Last Days ‘, che racconta gli ultimi mesi di vita del celeberrimo compositore giapponese ed è candidato anche agli Emmy Awards, ha vinto il Premio Speciale in onore del Presidente della Repubblica al Prix Italia 2025 a Napoli. “È il trionfo della musica come linguaggio che accomuna tutti “, ha commentato Chiara Longo Bifano, segretaria generale del Prix Italia, a margine della cerimonia di premiazione. Quella di quest’anno, ha aggiunto, è stata “ un’edizione complessa, faticosa e meravigliosa, che ha unito il territorio con un’anima internazionale.  In poche parole il Prix Italia “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

