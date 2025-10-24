Privacy violata o diritto di cronaca? La vicenda Report e Sangiuliano
Una sanzione di 150.000 euro è stata inflitta alla Rai a seguito della trasmissione, durante una puntata di Report, di un audio privato tra l’ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini. La decisione dell’autorità ha acceso un dibattito acceso sul confine tra diritto di cronaca e tutela della vita privata, soprattutto quando coinvolti sono personaggi pubblici. Secondo il provvedimento, il giornalista e conduttore Sigfrido Ranucci avrebbe violato le norme del Codice della Privacy, del GDPR e le regole deontologiche sul trattamento dei dati personali. L’audio incriminato. L’audio mandato in onda lo scorso dicembre conteneva una lite domestica tra Sangiuliano e la moglie, in cui la donna faceva riferimento a una presunta relazione del marito con l’imprenditrice campana Maria Rosaria Boccia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
