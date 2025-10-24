Primo test di accesso a Odontoiatria alla Link si presentano 3 studenti

Macerata, 24 ottobre 2025 – Si è svolta ieri la prova di accesso al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria della Link University, nella nuova sede maceratese di Villa Cola. Inaugurata poche settimane fa - sulla scia di numerose polemiche da parte di rettori e docenti degli Atenei pubblici delle Marche ed esponenti politici, che ne lamentavano la competizione con l’offerta statale su un territorio già martoriato dai tagli al Fondo di finanziamento ordinario - la facoltà ha accolto tre studenti interessati a frequentarne il corso magistrale, dal costo di circa 20mila euro annui. Una prima scrematura alla quale seguirà l’apertura di altri bandi e conseguenti test d’accesso nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Primo test di accesso a Odontoiatria, alla Link si presentano 3 studenti

Accesso libero a Medicina: dal 30 ottobre iscrizioni al primo appello del 20 novembre. Ecco come funziona. Le linee guida MUR - Sono state pubblicate dal Ministero dell’Università e della Ricerca le Linee guida per gli esami del Semestre aperto, che nel nuovo anno accademico 2025/26 sostituiscono i test d’ingresso per l’access ... Lo riporta orizzontescuola.it

Esami Medicina 2025-26: pubblicate le linee guida del semestre aperto - 26 di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria: date, regole d’aula, punteggi e procedure dettagliate ... Riporta skuola.net

Test ad accesso programmato: si parte oggi 3 settembre con Medicina e Odontoiatria - 716 gli studenti che quest'anno hanno effettuato l'iscrizione ai test di ammissione alle facoltà ad accesso programmato (lo scorso anno erano 83. Secondo it.blastingnews.com