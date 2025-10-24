Primo live X Factor 2025 | le pagelle padre e figlia
Sono ormai passati dieci anni da quando Peter Gomez ci chiese di seguire insieme X Factor e di scrivere le pagelle dal duplice punto di vista di un padre e una figlia, un uomo adulto e una ragazzina, oggi donna, un maschio e una femmina, un boomer e una millennial. No, Gomez non parlò di boomer, anche perché tecnicamente è lui il boomer. Di fatto, a partire dal 2015, sulle colonne del Fatto Quotidiano, abbiamo cominciato a scrivere le pagelle padre e figlia di X Factor, passando poi a scriverle anche al Festival di Sanremo. Le nostre pagelle di X Factor sono state le prime, oggi imitate da molti. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Scopri altri approfondimenti
X Factor Italia. . Guarda il video e scopri l'eliminazione del primo Live di #XF2025 - facebook.com Vai su Facebook
Chi è l’ospite in grado di incendiare il palco del primo Live di $XF2025? @NaliOfficial risponde con il suo nuovo album “Ma io sono fuoco” X Factor, Live 1, giovedì 23 ottobre, alle 21.15 su @SkyItalia e @NOWTV_It - X Vai su X
X Factor 2025, le pagelle del primo live: il grande rimpianto di Achille Lauro con i Coopper Jitters - È andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025: sono stati eliminati i Coopper Jitters nella squadra di Achille Lauro, impressiona PierC ... Scrive fanpage.it
Ottima musica ma nessuna emozione nel primo “X Factor 2025 Live”: le pagelle della serata - Giorgia ha aperto cantando un medley di "Il mio giorno migliore" e "The way you make me feel" di Michael Jackson ... Scrive iodonna.it
X Factor 2025 , le pagelle del primo live: il medley di Giorgia e il rimprovero di Achille Lauro al pubblico - Che Giorgia sia una delle più grandi performer non è certo un mistero, ed è sempre bene ricordarselo. Lo riporta vanityfair.it