Primo live X Factor 2025 | le pagelle padre e figlia

361magazine.com | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ormai passati dieci anni da quando Peter Gomez ci chiese di seguire insieme X Factor e di scrivere le pagelle dal duplice punto di vista di un padre e una figlia, un uomo adulto e una ragazzina, oggi donna, un maschio e una femmina, un boomer e una millennial. No, Gomez non parlò di boomer, anche perché tecnicamente è lui il boomer. Di fatto, a partire dal 2015, sulle colonne del Fatto Quotidiano, abbiamo cominciato a scrivere le pagelle padre e figlia di X Factor, passando poi a scriverle anche al Festival di Sanremo. Le nostre pagelle di X Factor sono state le prime, oggi imitate da molti. 🔗 Leggi su 361magazine.com

primo live x factor 2025 le pagelle padre e figlia

© 361magazine.com - Primo live X Factor 2025: le pagelle padre e figlia

Scopri altri approfondimenti

primo live x factorX Factor 2025, le pagelle del primo live: il grande rimpianto di Achille Lauro con i Coopper Jitters - È andata in onda la prima puntata dei live di X Factor 2025: sono stati eliminati i Coopper Jitters nella squadra di Achille Lauro, impressiona PierC ... Scrive fanpage.it

primo live x factorOttima musica ma nessuna emozione nel primo “X Factor 2025 Live”: le pagelle della serata - Giorgia ha aperto cantando un medley di "Il mio giorno migliore" e "The way you make me feel" di Michael Jackson ... Scrive iodonna.it

primo live x factorX Factor 2025 , le pagelle del primo live: il medley di Giorgia e il rimprovero di Achille Lauro al pubblico - Che Giorgia sia una delle più grandi performer non è certo un mistero, ed è sempre bene ricordarselo. Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Primo Live X Factor