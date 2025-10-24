Primo live X Factor 2025 eliminati i Copper Jitters brava Delia ma troppi complimenti dai giudici Le pagelle

Entra nel vivo la 19esima edizione di X Factor, la versione italiana ovviamente, l’unica a resistere nel mondo, dove ormai questo format è un lontanissimo ricordo. Seconda stagione con Giorgia al timone mentre la tavola della giuria ospita un volto nuovo, Francesco Gabbani (voto 5) che per il debutto ha scelto un completo color fiocco di benvenuto per un maschietto, auguri. Non un grande esordio, specie per chi occupa la poltrona del giudice severo, che fu di Morgan, Elio, Agnelli, mentre lui, complice l’indiscussa signorilità, dispensa complimenti e amore come se non ci fosse un domani. Stessa sindrome che ha colto Jake La Furia (voto 5), stasera in versione manager di un lottatore di wrestling; Paola Iezzi (voto 6), vestita come la cameriera in una puntata della Signora in Giallo, infatti ad una certa tira fuori pure i pasticcini. 🔗 Leggi su Open.online

