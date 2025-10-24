Prime di settimana al Teatro Sannazaro con Rosaura alle dieci di Marco Denevi
“Prime di settimana” prende il via al Teatro Sannazaro con “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi dal 27 al 29 ottobre. Al Teatro Sannazaro prende il via “Prime di settimana”, la rassegna teatrale under 35 nata in collaborazione con la compagnia Teen Theatre. L’iniziativa si rivolge ai nuovi linguaggi scenici e talenti under 35, che . 🔗 Leggi su 2anews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sono già arrivate le prime beccacce? - Sembra possa essere la prima settimana di timido passo - In qualche zona d'Italia sono già state avvistate. - facebook.com Vai su Facebook
Settimana positiva per le #materie #prime: #oro e #metalli industriali in rialzo grazie a timori sull’offerta. Debole l’#energia, frenata dai timori su #OPEC+, lieve recupero dell’#agricolo grazie ai negoziati USA-Cina sulla #soia. #MpsNews #MarketNews #Weekl - X Vai su X
LA RASSEGNA - "Prime di settimana" al Teatro Sannazaro con "Rosaura alle dieci" di Marco Denevi dal 27 al 29 ottobre - Al Teatro Sannazaro prende il via "Prime di settimana", la rassegna teatrale under 35 nata in collaborazione con la compagnia Teen Theatre. Riporta napolimagazine.com
Al Teatro Sannazaro 10 spettacoli con i nomi della tradizione - "Comporre visioni, claim scelto per la prossima stagione, è un atto creativo. Come scrive ansa.it
«Comporre visioni»: tradizione e innovazione nella stagione 25/26 del Teatro Sannazaro - 12 novembre 2025: Rosaura alle dieci di Marco Denver di Stefano Angelucci, Marino e ... Lo riporta ilmattino.it