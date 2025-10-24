Prima pagina Corriere dello Sport | Milan c’è il Pisa Leao con Gimenez
La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, venerdì 24 ottobre 2025. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ecco la prima pagina di oggi Offerta speciale: 9€ al mese per 1 anno Scopri l'Offerta https://shop.ilgazzettino.it/social?utm_source=Social&utm_medium=Facebook&utm_campaign=Primapagina - facebook.com Vai su Facebook
Pieno sostegno - la mia vignetta per la prima pagina de Il Fatto Quotidiano oggi in edicola #ranucci #vignetta #fumetto #satira #ilfattoquotidiano #natangelo - X Vai su X
Il CorSport in prima pagina: "Milan, c'è il Pisa: Gimenez con Leao" - Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina: "Milan, c'è il Pisa: Gimenez con Leao". Segnala milannews.it
Corriere dello Sport: "Napoli disastroso. La difesa sbanda" - Il titolo principale del Corriere dello Sport è il seguente: "Chivu on fire". Riporta tuttonapoli.net
Corriere dello Sport: "Il flop del Napoli: le ragioni di Conte" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sui bianconeri e sulla sconfitta subita in Champions contro il Real Madrid. Lo riporta tuttonapoli.net