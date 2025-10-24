Prima festa d' autunno in piazza Iqbal Masih | spettacolo per bambini e musica popolare

MESAGNE - Slittato di una settimana, a causa di condizioni meteo non favorevoli, l'appuntamento con la "Prima Festa d'Autunno in Piazza Iqbal Masih" è ora fissato per sabato 25 ottobre. Tutto è pronto per la festa di quartiere mesagnese che nasce con l'intento di celebrare la cura dei beni comuni. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Argomenti simili trattati di recente

Fanpage.it. . Il commovente addio alla 18enne Kimber Mills, giovane studentessa statunitense uccisa da uno sconosciuto a una festa tra compagni di liceo nel fine settimana in Alabama. Prima dell’espianto degli organi, tutti i compagni e l’intera scuola hanno - facebook.com Vai su Facebook

Italia – A Nizza Monferrato la prima festa alla nuova Santa “Nicese”: Suor Maria Troncatti https://infoans.org/sezioni/notizie/item/25858-italia-a-nizza-monferrato-la-prima-festa-alla-nuova-santa-nicese-suor-maria-troncatti… - X Vai su X

Festa d’Autunno, Santi Medici e Madonna del Rosario, 10-13 ottobre 2025 - Mancano ormai pochi giorni alla Festa d’Autunno, uno degli appuntamenti più attesi del calendario nocese, in programma da venerdì 10 a lunedì 13 ottobre 2025. Secondo noci24.it

Grande successo per la prima edizione del Mini XCO d’Autunno - Si è svolta domenica 5 ottobre la prima edizione del Mini XCO d’autunno, gara di Cross Country Giovanile che ha visto ben 196 tesserati FCI e 25 bambini nocesi cimentarsi nel tracciato tra la V ... Riporta noci24.it

Festa delle Castagne - E' in programma sabato 25 ottobre a Valnegra, in alta Val Brembana, in provincia di ergamo, la Festa delle Castagne. Secondo ilgiorno.it