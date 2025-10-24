Prima festa d' autunno in piazza Iqbal Masih | spettacolo per bambini e musica popolare

MESAGNE - Slittato di una settimana, a causa di condizioni meteo non favorevoli, l'appuntamento con la "Prima Festa d'Autunno in Piazza Iqbal Masih" è ora fissato per sabato 25 ottobre. Tutto è pronto per la festa di quartiere mesagnese che nasce con l'intento di celebrare la cura dei beni comuni.

