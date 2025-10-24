Prima Categoria Per il SErmete c’è Leardini

Anticipo di campionato per il Sant’Ermete e un volto nuovo. Domani alle 15 allo ’Stadium’ nel match casalingo contro il Granata ci sarà anche il nuovo acquisto Nicolas Leardini. Rinforzo di spessore per la porta dei verdi. Infatti l’estremo difensore classe ‘96 vanta un passato quasi sempre in categorie superiori tra Tropical Coriano, Riccione, Pietracuta, Marignanese e campionato sammarinese con le maglie di Murata e Domagnano. Leardini, che ha già svolto i primi allenamenti con il nuovo gruppo, non vede l’ora di cominciare. "Sono contento di essere arrivato a Sant’Ermete – dice il numero uno – per me è una sfida stimolante perché voglio dimostrare di appartenere a qualche categoria superiore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Prima Categoria. Per il S.Ermete c’è Leardini

