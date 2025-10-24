Prima candelina per il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma

Parmatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primo compleanno per il Polo per l’infanzia dellUniversità di Parma, che oggi ha metaforicamente spento la sua prima candelina con una mattinata dedicata. Il Polo per l’infanzia dell’Università di Parma compie un anno: in dialogo con la città, gli stakeholder e gli altri Atenei il titolo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

