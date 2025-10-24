Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data odierna, 24 Ottobre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 34,03 euroMWh, che corrisponde a circa 0,323 euroSmc (utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). Andamento e tendenze recenti del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una leggera tendenza al ribasso rispetto ai valori di inizio mese, pur mantenendosi su livelli relativamente stabili. Dopo aver toccato un massimo di 35,43 euroMWh (0,331 euroSmc) il 20 Ottobre 2025, il prezzo ha registrato una lieve flessione, scendendo fino agli attuali 34,03 euroMWh (0,323 euroSmc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

L’obiettivo è “portare benefici sia ai consumatori gas che a quelli elettrici”, spiega il ministro dell'Ambiente durante un question time al Senato - Il ministro dell'Ambiente Pichetto: "Stiamo predisponendo una misura che elimina lo spread tra il TTF e il PSV italiano". rinnovabili.it scrive

Il prezzo del gas apre in rialzo a 32,21 euro - Avvio in rialzo per il prezzo del gas, con gli operatori che guardano ai livelli degli stoccaggi e all'andamento delle condizioni climatiche. Lo riporta ansa.it

Gas: Scornajenchi (Snam), con riduzione spread Psv/Ttf impatto positivo su prezzi - 'Ci auguriamo che essere diversificati da un punto di vista di fornitura e di logistica, con 10 punti di ingresso - Si legge su borsaitaliana.it