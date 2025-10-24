Previsioni meteo weekend | torna il sole ma non mancheranno sorprese Ecco cosa aspettarsi per il fine settimana

Dopo giornate segnate da forti venti e piogge diffuse, il meteo in Italia mostra finalmente segnali di miglioramento. Il ciclone che ha interessato gran parte del Paese tende a spostarsi verso l’Europa orientale, aprendo la strada a un fine settimana più stabile e soleggiato su molte regioni. Tuttavia, come spesso accade in autunno, non mancheranno alcune insidie legate al vento e a nuovi fronti umidi in arrivo. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, il vortice di bassa pressione si allontana verso Ungheria e Polonia, consentendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il vento di Maestrale continuerà però a soffiare con intensità sulle coste tirreniche, intorno alla Sardegna e sull’Alto Adriatico, con raffiche che potranno raggiungere la burrasca forte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

