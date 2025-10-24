Previsioni meteo weekend | torna il sole ma non mancheranno sorprese Ecco cosa aspettarsi per il fine settimana
Dopo giornate segnate da forti venti e piogge diffuse, il meteo in Italia mostra finalmente segnali di miglioramento. Il ciclone che ha interessato gran parte del Paese tende a spostarsi verso l’Europa orientale, aprendo la strada a un fine settimana più stabile e soleggiato su molte regioni. Tuttavia, come spesso accade in autunno, non mancheranno alcune insidie legate al vento e a nuovi fronti umidi in arrivo. Secondo gli esperti de iLMeteo.it, il vortice di bassa pressione si allontana verso Ungheria e Polonia, consentendo un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche. Il vento di Maestrale continuerà però a soffiare con intensità sulle coste tirreniche, intorno alla Sardegna e sull’Alto Adriatico, con raffiche che potranno raggiungere la burrasca forte. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Breve pausa dal maltempo nel weekend, poi torna la pioggia e calano le temperature: le previsioni dell’esperto - La fase di maltempo che sta interessando l'Italia persisterà nella giornata di oggi, venerdì 24 ottobre, mentre nel weekend è previsto un breve miglioramento ... Secondo fanpage.it
Meteo, Italia spaccata in due. Dove torna il caldo africano: si va sopra i 30 gradi - Il Nord piange, il Sud sorride: è l’Italia del maltempo da un lato, del caldo africano dall’altro. Riporta iltempo.it
Meteo, l’autunno entra nel vivo: perturbazione in arrivo con piogge e neve in quota. Le previsioni - Piogge e temporali lungo tutto lo stivale con eventi meteorologici intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo in ... Si legge su meteo.it