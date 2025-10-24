Previsioni meteo per Avellino – Sabato 25 ottobre 2025

Ad Avellino, sabato 25 ottobre 2025, la giornata si aprirà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge nelle ore mattutine. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni tenderanno temporaneamente ad attenuarsi, mentre dalla serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità.Nel corso della giornata, la. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

