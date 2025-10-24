Prevenzione e diagnosi precoce | l' Istituto Tumori di Bari apre le porte alle donne anche nel weekend

L’Ottobre Rosa è il mese dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza sui tumori femminili. Per l’occasione, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, resterà aperto anche nel fine settimana per offrire alle donne due giornate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

