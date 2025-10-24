Prevenzione e diagnosi precoce | l' Istituto Tumori di Bari apre le porte alle donne anche nel weekend

L’Ottobre Rosa è il mese dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza sui tumori femminili. Per l’occasione, l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, resterà aperto anche nel fine settimana per offrire alle donne due giornate. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Prevenzione e diagnosi precoce: l'Istituto Tumori di Bari apre le porte alle donne anche nel weekend - L'iniziativa nell'ambito dell'Ottobre rosa, dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza sui tumori femminili ... Scrive baritoday.it

Istituto tumori di Bari aperto nel weekend per 'Ottobre rosa' - Sabato 25 e domenica 26 ottobre l'istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari sarà aperto per offrire alle donne due giornate interamente dedicate alla salute e alla diagnosi precoce, nell'ambito dell'i ... Segnala ansa.it

