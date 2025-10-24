Preti pedofili Leone e la strada della tolleranza zero ereditata da Francesco Scontro Vaticano-Cei sul report che parla di resistenza culturale in Italia
“Rinnovo il mio appello affinché non ci sia tolleranza per qualsiasi forma di abuso nella Chiesa. Spero, pertanto, che le nostre deliberazioni portino all’attuazione di politiche e pratiche essenziali che garantiscano la trasparenza nella gestione delle questioni, promuovano una cultura di prevenzione e salvaguardino ‘questi piccoli’ del Signore”. È quanto ha scritto Leone XIV in un messaggio alla Chiesa filippina che si è riunita recentemente per affrontare il tema degli abusi sessuali sui minori commessi dal clero. Prevost ha ribadito che “ogni parrocchia e attività pastorale devono essere uno spazio in cui glorificare Dio e prendersi cura degli altri, in particolare dei bambini e delle persone vulnerabili”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
