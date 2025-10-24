Prete accoltellato a Gela paura in chiesa | arrestato un giovane di 26 anni

Un violento episodio ha sconvolto la comunità di Gela, in provincia di Caltanissetta. Un giovane di 26 anni, identificato come F. A., è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito don Nunzio Samà, parroco della chiesa Beata Vergine del Carmelo. L’attacco, avvenuto nella giornata di ieri, ha lasciato sgomenti i fedeli e l’intera cittadinanza, incredula davanti a un gesto improvviso e inspiegabile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe entrato in chiesa fingendo di volersi confessare, ma una volta nell’ufficio del sacerdote avrebbe estratto un coltello, colpendo don Samà all’addome. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

