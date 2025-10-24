Prete accoltellato a Gela paura in chiesa | arrestato un giovane di 26 anni
Un violento episodio ha sconvolto la comunità di Gela, in provincia di Caltanissetta. Un giovane di 26 anni, identificato come F. A., è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di aver aggredito don Nunzio Samà, parroco della chiesa Beata Vergine del Carmelo. L’attacco, avvenuto nella giornata di ieri, ha lasciato sgomenti i fedeli e l’intera cittadinanza, incredula davanti a un gesto improvviso e inspiegabile. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe entrato in chiesa fingendo di volersi confessare, ma una volta nell’ufficio del sacerdote avrebbe estratto un coltello, colpendo don Samà all’addome. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Grave fatto di sangue all'interno della chiesa del Carmine a Gela. Il parroco Don Nunzio Samà è stato accoltellato da uno sconosciuto all'interno della chiesa. Il prete è stato trasferito in ambulanza all'ospedale Vittorio Emanuele. Sul posto sono intervenuti i car - facebook.com Vai su Facebook
Parroco accoltellato a Gela, arrestato l’aggressore - X Vai su X
Prete accoltellato a Gela, le immagini dell'aggressione - (LaPresse) I carabinieri di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 26enne individuato come presunto ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com
Prete accoltellato in chiesa a Gela, arrestato un pregiudicato di 26 anni - Il gesto sarebbe maturato in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo r ... rainews.it scrive
Gela, indentificato e arrestato l'autore dell'accoltellamento al prete - Ieri sera i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di lesioni personali aggravate ai danni d ... Riporta lasicilia.it