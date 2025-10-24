Prete accoltellato a Gela le immagini dell' aggressione

I carabinieri di Gela, in provincia di Caltanissetta, hanno arrestato un 26enne individuato come presunto responsabile dell’accoltellamento di don Nunzio Samà, parroco della Chiesa Beata Vergine del Carmelo di Gela. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela, hanno consentito in breve tempo di raccogliere convergenti elementi indizianti a carico del soggetto fermato. Determinante è stata la visione dei diversi sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, che hanno consentito di contestualizzare la presenza del giovane all’interno della chiesa, ove proprio nell’ufficio del parroco si sarebbe consumata l’aggressione nel corso della quale è stato sferrato il fendente che colpiva il religioso al ventre. 🔗 Leggi su Lapresse.it

