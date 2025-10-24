Pressioni da componenti della giunta la dirigente vuole lasciare il Comune

“Con grande sgomento abbiamo preso visione di una missiva a firma della dirigente comunale Danila D'Angelo, indirizzata al primo cittadino, alla Segretaria comunale e all'assessore Sagliocco, con cui è stata reiterata la richiesta di nulla-osta alla mobilità volontaria”. E' il commento dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

