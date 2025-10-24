Pressing di Gioveni per le tessere Atm gratuite a cittadini fragili

Messinatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale di Messina, Libero Gioveni, ha presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata al sindaco Federico Basile, all’assessore ai servizi sociali Alessandra Calafiore e, per conoscenza, all’assessore ai rapporti con Atm Spa, Salvatore Mondello.Al centro della. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

