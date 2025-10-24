Viareggio, 24 ottobre 2025 – Viaggiava su un’ auto con a bordo oltre due chili e mezzo di hashish. Il corriere della droga forse pensava di farla franca, ma non aveva fatto i conti con una pattuglia dei carabinieri che, insospettiti dai suoi movimenti, lo hanno fermato per un controllo. E nell’auto sono comparsi i panetti di hashish per un totale di oltre due chili mezzo, destinato, probabilmente, a essere spacciato nelle pinete viareggine. E così i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Viareggio hanno arrestato un giovane cittadino marocchino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Preso corriere della droga Maxi sequestro al Vialone Un giovane di 20 anni fermato dai carabinieri a bordo di un'auto sospetta Aveva con sé oltre due chili e mezzo di hashish destinati ai pusher delle pinete