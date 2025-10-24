Preso corriere della droga Maxi sequestro al Vialone Un giovane di 20 anni fermato dai carabinieri a bordo di un’auto sospetta Aveva con sé oltre due chili e mezzo di hashish destinati ai pusher delle pinete
Viareggio, 24 ottobre 2025 – Viaggiava su un’ auto con a bordo oltre due chili e mezzo di hashish. Il corriere della droga forse pensava di farla franca, ma non aveva fatto i conti con una pattuglia dei carabinieri che, insospettiti dai suoi movimenti, lo hanno fermato per un controllo. E nell’auto sono comparsi i panetti di hashish per un totale di oltre due chili mezzo, destinato, probabilmente, a essere spacciato nelle pinete viareggine. E così i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo di Viareggio hanno arrestato un giovane cittadino marocchino, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
https://www.corrieredirieti.it/cronaca/tragedia-sulla-rieti-terni-preso-a-sassate-pullman-del-pistoia-basket-muore-il-secondo-autista/ - facebook.com Vai su Facebook
Bologna, il furto con «spaccata» alla formaggeria Caseus: «Hanno preso il fondo cassa, vino e aceto, il vero danno non sono quei 600 euro» - X Vai su X
Caianello, preso con 52 chili di droga: corriere bloccato dalla Polstrada - Cinquantadue chili di hashish, destinati allo spaccio, sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia stradale dopo un lungo inseguimento in A1, nel tratto della carreggiata sud tra Cassino ... Si legge su ilmattino.it
Busto Arsizio, maxi sequestro di hashish da 180 chili: corriere della droga marocchino in manette - Operazione del commissariato e della questura: fermato un marocchino, considerato un semplice anello di una rete internazionale ... Come scrive laprovinciadivarese.it
Spaccio di droga a Roma, ora i pusher consegnano a domicilio: il delivery con auto a noleggio e telefoni criptati - Clientela fidelizzata, il circuito chiuso fra venditori e acquirenti consente di scoprire subito chi sgarr ... Secondo msn.com