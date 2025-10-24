Preso a schiaffi e calci da un nigeriano capotreno costretto a pagare le spese legali

Un capotreno in servizio sulla linea Belluno-Padova, è finito a processo per aver fatto scendere un uomo con biglietto irregolare. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

preso a schiaffi e calci da un nigeriano capotreno costretto a pagare le spese legali

© Imolaoggi.it - Preso a schiaffi e calci da un nigeriano, capotreno costretto a pagare le spese legali

