Presidio della Polfer e nuove telecamere in stazione a Saronno ci siamo
A Saronno arriverà nei prossimi mesi un presidio stabile della Polizia Ferroviaria. Gli spazi, già individuati da Ferrovie Nord, saranno operativi appena completati gli ultimi aspetti organizzativi, probabilmente già entro la fine di quest’anno. La Polfer in stazione a Saronno e nuove telecamere per la sicurezza Entro il 2026 inoltre tutte le telecamere della stazione . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
